Снегоуборщик из Внуково заявил, что выехал на взлетную полосу по случайности

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Водитель снегоуборочной машины заявил на допросе, что не заметил, как выехал на траекторию разгона самолета с главой нефтяной компании Total Кристофом де Маржери. Кадры с допроса транслировал "Первый канал".

"Когда я потерял ориентир, сам не заметил, когда я выехал на взлетную полосу, то есть будем считать, что выехал… Самолет шел на взлет, я его практически не видел и не слышал, потому что техника работает, и нет ни фонарей, ничего… Получился удар", - сказал он следователям.

Отметим также, что французские специалисты, прибывшие накануне в Москву, окажут помощь в расшифровке переговоров пилотов. Об этом рассказал один из членов группы, представитель французского Бюро по расследованию авиакатастроф Франсуа Ошар.

"Мы можем помочь с расшифровкой самописцев, чтоб понять, например, переговоры пилотов, поскольку они говорили на французском. Также готовы предоставить любую техническую информацию по самолету, с нами прилетел технический консультант", - сказал Ошар.

По его словам, французская группа специалистов планирует провести в России от трех до пяти дней, в течение которых они будут оказывать максимальное содействие Международному авиационному комитету в расследовании катастрофы.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Ранее M24.ru сообщало, что водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан и дает показания. Свою вину в произошедшем мужчина полностью отрицает. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, если его вина в случившемся будет доказана.

Разбившееся судно должно было выполнять рейс Москва-Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".

На месте крушения самолета обнаружили черные ящики. Их отправили на расшифровку. На месте происшествия продолжают работать следователи и представители Межгосударственного авиационного комитета. Уже изъяты: техническая документация, регламентирующая работу аэропорта, видеозаписи и аудиопереговоры.

Круг подозреваемых может значительно увеличиться. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что следователи работают с авиадиспетчерами, планируется оценить действия и бездействие как рядовых сотрудников аэропорта, так и его высоких руководителей.