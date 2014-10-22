Снегоуборщик из Внуково заявил, что выехал на взлетную полосу по случайности

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Водитель снегоуборочной машины заявил на допросе, что не заметил, как выехал на траекторию разгона самолета с главой нефтяной компании Total Кристофом де Маржери. Кадры с допроса транслировал "Первый канал".
"Когда я потерял ориентир, сам не заметил, когда я выехал на взлетную полосу, то есть будем считать, что выехал… Самолет шел на взлет, я его практически не видел и не слышал, потому что техника работает, и нет ни фонарей, ничего… Получился удар", - сказал он следователям.
Отметим также, что французские специалисты, прибывшие накануне в Москву, окажут помощь в расшифровке переговоров пилотов. Об этом рассказал один из членов группы, представитель французского Бюро по расследованию авиакатастроф Франсуа Ошар.
"Мы можем помочь с расшифровкой самописцев, чтоб понять, например, переговоры пилотов, поскольку они говорили на французском. Также готовы предоставить любую техническую информацию по самолету, с нами прилетел технический консультант", - сказал Ошар.
По его словам, французская группа специалистов планирует провести в России от трех до пяти дней, в течение которых они будут оказывать максимальное содействие Международному авиационному комитету в расследовании катастрофы.
Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.
Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.
Ссылки по теме
- Водитель снегоуборочной машины во Внукове задержан на двое суток
- Водителю снегоуборщика во Внукове, где разбился самолет, грозит до 7 лет колонии
- Четыре человека погибли при крушении частного самолета во Внуково
Ранее M24.ru сообщало, что водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан и дает показания. Свою вину в произошедшем мужчина полностью отрицает. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, если его вина в случившемся будет доказана.
Разбившееся судно должно было выполнять рейс Москва-Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".
На месте крушения самолета обнаружили черные ящики. Их отправили на расшифровку. На месте происшествия продолжают работать следователи и представители Межгосударственного авиационного комитета. Уже изъяты: техническая документация, регламентирующая работу аэропорта, видеозаписи и аудиопереговоры.
Круг подозреваемых может значительно увеличиться. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что следователи работают с авиадиспетчерами, планируется оценить действия и бездействие как рядовых сотрудников аэропорта, так и его высоких руководителей.