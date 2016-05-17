МАК завершил расследование крушения Falcon во Внукове

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Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование катастрофы самолета Falcon в аэропорту Внуково, сообщает официальный сайт МАК.

Проект окончательного отчета направлен в Бюро по расследованию авиационных происшествий Франции и Управление по безопасности Нидерландов.

Ранее Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, инженеру аэродромной службы Внуково Владимиру Леденеву, диспетчеру Александру Круглову и руководителю полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роману Дунаеву в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

СК завершил дело о крушении самолета Falcon во Внукове

Напомним, в ночь на 21 октября 2014 года во Внукове разбился частный самолет Falcon. Сумма ущерба от катастрофы во Внуково составила 800 миллионов рублей.

Причиной крушения авиалайнера, по версии следствия, стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной на взлетной полосе.

Владимир Мартыненко, который управлял машиной, заблудился на летном поле Внукова в условиях тумана. Он был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Под домашний арест были отправлены руководитель полетов Роман Дунаев и Кривсун. Им предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности крупный ущерб и смерть более двух лиц.

Также по делу были арестованы старший сменный инженер аэродромной службы Внуково Владимир Леденев и диспетчер-инструктор Александр Круглов. Кривсун на момент авиакатастрофы была беременна. Она потеряла ребенка из-за сильного стресса в ходе расследования. Позже с нее сняли все обвинения.