Полиция начала проверку после смерти пассажира во Внукове

Полиция начала выяснять обстоятельства смерти пассажира на борту Airbus А319 авиакомпании "Россия", сообщают РИА Новости.

Самолет следовал из Симферополя в Санкт-Петербург, однако во время полета мужчине стало плохо, из-за чего аэробусу пришлось сесть в столичном аэропорту Внуково.

Прибывшие врачи не смогли спасти пассажира.

На прошлой неделе следственный комитет начал проверку после смерти пассажира в аэропорту Внуково. Мужчина 1969 года рождения скончался при посадке на рейс Москва-Калининград.

Предварительной причиной смерти называют сердечно-сосудистую недостаточность. СКР намерен установить все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.