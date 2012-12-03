"Почта России" временно не принимает и не отправляет корреспонденцию

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 декабря "Почта России" временно прекратила принимать и отправлять корреспонденцию, используя услуги авиаперевозчика "ЮТэйр". В результате во Внуково накопилось 3 тонны посылок, 8 тонн были перенаправлены в аэропорты Шереметьево и Домодедово для отправки рейсами "Трансаэро", "Аэрофлот" и "Сибирь".

Как сообщили представители ФГУП издательству "Коммерсант", заминка в транспортировке почты связана с намерением генерального агента "ЮТэйр" "Внуково-Карго" незаконно принудить "Почту России" заключить прямой договор.

"Внуково-Карго" без направления в адрес "Почты России" соответствующего уведомления прекратил прием и отправку убывающей и прибывающей авиапочты на всех рейсах, выполняемых авиакомпанией из аэропорта Внуково". У нас заключен договор с “ЮТэйр”, который предполагает полный комплекс услуг. Со своим агентом взаимодействует сама авиакомпания, ультимативное требование со стороны агента заключить прямой договор считаем неправомерным, - сообщили в пресс-службе "Почты России".

По словам гендиректора "Внуково-Карго" Валерия Штурмина, "Почта России" неоднократно получала уведомления о прекращении перевозок из-за долга в 7,5 миллионов рублей.

"Проблемы возникли с филиалом ФГУП "Главный центр магистральных перевозок почты". С филиалом EMS Russian Post прямой контракт есть и проблем с задержкой почты не наблюдается", - отметил Штурмин.

Руководитель дирекции по организации производственных процессов «Почты России» Александр Тимофеев подчеркнул, что все счета оплачены и компания ничего не должна "Внуково-Карго", так как по приказу Минтранса в тариф "ЮТэйр" уже включена плата за наземную обработку почты.

Действия "Внуково-Карго" "Почта России" намерена обжаловать в ФАС.