Путин подписал закон о запрете пропаганды гомосексуализма

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Документ вносит поправки в законодательство - отныне пропаганда гомосексуализма среди детей наказывается штрафом.

Согласно тексту закона, "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" становится правонарушением. Текст закона размещен на официальном портале правовой информации.

За ведение пропаганды гомосексуальных отношений среди подростков будут штрафовать. Так, штраф для граждан составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 800 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, для них предусмотрена возможно административного приостановления деятельности до 90 суток.

Если же нетрадиционные сексуальные отношения пропагандируют иностранцами, то помимо штрафа им грозит выдворение за пределы страны. Если же он сделал это через СМИ и интернет, санкции возрастают до 50-100 тысяч.

Госдума поддержала этот закон во втором и третьем чтениях 11 июня этого года.