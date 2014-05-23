Россия с уважением отнесется к итогам выборов на Украине - Путин

Фото: ИТАР-ТАСС

В России с уважением отнесутся к итогам президентских выборов на Украине, заявил Владимир Путин 23 мая в рамках пленарного заседания Петербургского экономического форума.

Он отметил, что люди на Украине хотят, чтобы страна вышла из затянувшегося кризиса. По его словам, в России также хотят успокоения ситуации и с уважением отнесутся к выбору украинского народа, сообщает "Интерфакс".

Путин также сказал, что Россия будет работать с новой киевской властью после выборов на Украине. "Мы и сегодня работаем с теми людьми, которые власть контролируют (в Киеве), но после выборов, конечно, будем работать и с вновь избранными структурами. Я надеюсь, когда выборы пройдут, будут приостановлены немедленно всякие боевые действия", - заявил президент России.

Он добавил, что было бы лучше провести референдум, принять новую конституцию и на ее основе сформировать органы власти и управления, в том числе избрать парламент и президента.

Напомним, что внеочередные выборы президента Украины пройдут 25 мая.