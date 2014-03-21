Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин подписал закон о принятии Крыма и Севастополя в состав России и об образовании новых субъектов федерации.

Согласно тексту документа, опубликованному на сайте Кремля, в составе России появились республика Крым и город федерального значения Севастополь. Кроме того, в пятницу президент подписал указ, согласно которому в составе России создается Крымский федеральный округ. Полномочным представителем главы государства в нем назначен Олег Булавинцев.

По закону "О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образования в составе РФ двух новых субъектов - республики Крым и города федерального значения Севастополя", все украинцы, постоянно проживающие на территории полуострова, получают гражданство России. Новые паспорта жителям уже начали выдавать. Планируется, что крымчане и севастопольцы получат новые документы в течение трех месяцев. Исключение будет сделано лишь для тех, кто до 18 апреля заявит о сохранении украинского гражданства, либо пожелает остаться "лицом без гражданства".

В новых регионах будут сформированы органы государственной власти, экономическая, финансовая и правовая системы. Выборы в новые органы власти Крыма и Севастополя запланированы на сентябрь 2015 года. До этого времени руководство будут осуществлять парламент и совет министров республики Крым, а также законодательное собрание Севастополя.

Закон также утверждает новые границы России. Согласно тексту документа, граница республики Крым на суше, сопряженная с территорией Украины, становится государственной границей Российской Федерации.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

18 марта был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Документ подписали президент России Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый.