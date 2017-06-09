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Новости

09 июня 2017, 16:07

Новости культурного мира

Американский канал Showtime покажет фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Режиссер Оливер Стоун завершил съемки картины "Интервью с Путиным", премьера которой состоится на кабельном канале Showtime 12 июня, сообщает издание New York Post.

По случаю выхода фильма, режиссер дал интервью газете, в котором рассказал, кто из актеров, по его мнению, мог бы сыграть Владимира Путина в художественном фильме.

"На первый взгляд, Джереми Реннер немного похож на него, – сказал Стоун. – Путин очень умный. Я не знаю, умен ли Реннер. Ди Каприо мог бы выглядеть, как он". Также режиссер рассказал, что Путин, несмотря на возраст и тяжелую работу, находится в отличной физической форме и много занимается спортом.

Сам Стоун не собирается снимать художественную картину о российском президенте. Режиссер известен своими документальными политическими проектами, посвященными Ричарду Никсону, Джону Кеннеди, Джорджу Бушу-младшему. Стоун заявил, что в процессе работы над фильмом, он задавал Путину неожиданные вопросы, на которые тот отвечал как "шахматный игрок".

Владимир Путин Оливер Стоун новости культурного мира
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