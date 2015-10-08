Путин поздравил Максима Фадеева с созданием мультфильма "Савва. Сердце воина"

Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Продюсер Максим Фадеев получил поздравления от президента России Владимира Путина за создание мультфильма "Савва. Сердце воина". Об этом сообщает МИА "Россия сегодня".

В образовательном центре Сочи Путину показали трехминутный трейлер мультфильма, после чего президент поздравил Фадеева и пожелал ему новых творческих успехов.

Кроме того, продюсер рассказал президенту и всем собравшимся, как создавался "Савва". Он отметил, что эту анимационную картину уже купили Америка, Азия, Мексика и европейские страны.

Фадеев также подчеркнул, что работа над мультфильмом продлилась восемь лет.