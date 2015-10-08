Форма поиска по сайту

08 октября 2015, 17:24

Путин поздравил Максима Фадеева с созданием мультфильма "Савва. Сердце воина"

Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Продюсер Максим Фадеев получил поздравления от президента России Владимира Путина за создание мультфильма "Савва. Сердце воина". Об этом сообщает МИА "Россия сегодня".

В образовательном центре Сочи Путину показали трехминутный трейлер мультфильма, после чего президент поздравил Фадеева и пожелал ему новых творческих успехов.

Кроме того, продюсер рассказал президенту и всем собравшимся, как создавался "Савва". Он отметил, что эту анимационную картину уже купили Америка, Азия, Мексика и европейские страны.

Фадеев также подчеркнул, что работа над мультфильмом продлилась восемь лет.

Мультфильм "Савва. Сердце воина" рассказывает о десятилетнем мальчике Савве, отправившимся в путешествие с белым волком Ангой для того, чтобы разыскать волшебника, который может помочь мальчику освободить его лесную деревню. По пути к друзьям присоединяются розовое пушистое существо Пусик и заколдованный полубарон Фафл.

Картина выйдет в прокат 12 ноября.

