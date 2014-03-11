Янукович призвал США не выделять деньги украинским "бандитам"

"Вечер с Ксенией Соколянской": Янукович провел пресс-конференцию

От широко объявленной пресс-конференции Виктора Януковича в Ростове-на-Дону многие ждали сенсационных и даже в некотором смысле судьбоносных заявлений. Само выступление продолжалось меньше десяти минут, на вопросы прессы единственный на данный момент законный президент Украины отвечать не стал. Особой сенсации не случилось. Но некоторые его слова заслуживают внимания. Как, например, обращение к законодательству Соединенных Штатов Америки.

"Как известно, США собираются выделить этому правительству средства порядка одного миллиарда долларов, однако по законодательству США не имеют право финансировать госперевороты в других странах. Это противоречит их Конституции. Я намерен обратиться в Сенат, Конгресс и в Верховный суд США с просьбой оценить действия правительства своей страны. Вы не имеете права по вашим законам выделять деньги бандитам!", - заявил Янукович.

Адресат этого сообщения ситуативно понятен. Как раз завтра назначенный Верховной Радой премьер украинского правительства Яценюк собирается встретиться в Вашингтоне с Обамой. Естественно, будет обсуждаться ситуация на Украине, зайдет речь и о финансовой помощи, которая Киеву нужна крайне срочно. Вопрос в том, от чьего имени и в каком статусе в Америке будет вести переговоры Арсений Яценюк.

Но помимо этой изящной юридической шпильки в адрес Киева и Вашингтона выступление Виктора Федоровича содержало и другие интересные заявления. И здесь адресат тоже очень серьезный - это армия Украины, ее руководство и офицерский корпус.

Почти сразу после выступления Януковича в Ростове-на-Дону на одном из украинских интернет-сайтов появилась тревожная заметка о том, что возможно, на двух пресс-конференциях в этом городе выступали два разных человека. То есть вместо настоящего Януковича Москва выставила двойника.

На подозрения, что в Ростове выступал не Янукович, русская блогосфера ответила шуткой в том смысле, если бы это был загримированный Сергей Безруков, то он сыграл бы убедительнее. И к еще одному заявление Виктора Федоровича стоит отнестись со всей серьезностью - о том, что когда позволят обстоятельства, он вернется в Киев.

Конечно, сейчас он хромая утка и сбитый летчик. Но после катастрофического падения уровня жизни вследствие реформ действующего киевского правительства, когда времена правления Януковича будут представляться благословенной эпохой процветания и стабильности, для единственно легитимно избранного на данный момент президента Украины могут открыться потрясающие возможности.

Николай Петров