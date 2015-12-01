Автор "Ватного сердца Родины" представил ватную "Духовную скрепу"

Фото: facebook.com/vasiliy.slonov

Красноярский художник Василий Слонов, автор "Ватного сердца России" представил новую работу – ватную "Духовную скрепу".

Арт-объект размером 30 на 40 сантиметров изготовлен из ваты и ниток. Художник добавил, что готовит еще одну "Скрепу", но побольше: "Скоро миру явит себя огромная Царь-Скрепа Духовная, надеюсь к Новому году дошить", – написал Слонов на своей странице в Facebook.

Красноярский художник Василий Слонов известен благодаря своим монументальным инсталляциям, установленным в городском пространстве. В сентябре в Красноярске появился его арт-объект под названием "Большое ватное сердце Родины". Выставка Василия Слонова "Ватники Апокалипсиса" проходила в рамках 6-ой Московской биеннале современного искусства в Центре современного искусства "Винзавод" с 18 сентября по 25 октября 2015 года.

Духовные скрепы (также просто скрепы) – распространенный мем, обозначающий духовные основы, скрепляющие российское общество и употребляющийся как в прямом так и в ироническом смысле.