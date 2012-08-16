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Культура

16 августа 2012, 20:37

С 17 по 25 августа на ВВЦ будет работать школьная ярмарка

ВВЦ выставки школы образование бизнес семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

На территории Всероссийского выставочного комплекса, в павильоне № 75, с 17 по 25 августа будут проходить седьмая школьная выставка-ярмарка «От А до Я» и вторая международная специализированная выставка «Современный ребенок». Родители московских школьников смогут ознакомиться с инновационными технологиями подготовки детей к школе и современными обучающими программами, а также сориентироваться в огромном ассортименте школьных принадлежностей.

В программе выставок запланированы конкурсы, тематические семинары, мастер-классы, презентации, показы коллекций детской одежды, благотворительные акции. На экспозиции выставок будут представлены городские программы в сфере семьи и детства, услуги учреждений и организаций, и многое другое. Посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом товаров для детей и подростков, сообщает пресс-служба департамента образования.

На время работы выставок департамент образования открывает «горячую линию» по различным вопросам столичного образования в новом учебном году. Специалисты-консультанты ответят на вопросы посетителей выставки о предоставляемых в каждом округе образовательных услугах, а также получат ответы на финансовые и юридические вопросы в сфере образования.

Организаторами выставок выступают департамент образования города Москвы, департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, ГУП «Московский центр внедрения достижений науки и техники «МОСКВА».

Все подробности, пригласительные билеты и заявки на участие доступны на официальном сайте www.expo-kids.ru

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