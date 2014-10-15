7 ноября на Красной площади выставят технику времен ВОВ

В Москве продолжается подготовка к маршу в честь парада 1941 года

7 ноября после торжественного марша, посвященного историческому параду 1941 года, на Красной площади будет работать музей под открытым небом. Там выставят технику и авиацию времен Великой Отечественной войны,

сообщил в на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 70-летия Победы глава комитета общественных связей Москвы Александр Чистяков.

"После прохождения пеших колонн появится военная техника 30-40-х годов. Она останется на Красной площади до 21.00", - приводит слова Чистякова "Интерфакс".

Он добавил, что на этом параде впервые представят реконструкцию значимых событий ВОВ от обороны Москвы до взятия Рейхстага. Шествие начнется в 10.00 и продлится 50 минут. После шествия в Большом театре состоится торжественная встреча ветеранов.

На протяжении двух недель, до 12 октября, участники будут готовиться на территории 154 Преображенского полка Военной Комендатуры города Москвы. Затем тренировки пройдут на Ходынском поле, а 1 и 5 ноября репетиции состоятся уже у стен Кремля.

Ранее M24.ru сообщало, что Красную площадь украсят в честь парада. В частности, там появятся декоративные конструкции: две 10-метровые "стелы-звезды" и 15-метровые панно "Москва – город-герой". Кроме того, площадь украсят несколькими композициями из 12 и 26 флагштоков, для которых понадобится 76 флагов.

Напомним, что 7 ноября празднуется День воинской славы России. Этот праздник установлен законом в 1995 году на смену празднованию годовщины Октябрьской революции. Торжества проходят в память о военном параде 1941 года, проведенному в осажденной Москве в самые трудные дни войны и имевшему очень важное моральное значение для жителей столицы и всей страны.

Марши, посвященные легендарному параду, проводятся на Красной площади уже три года. В прошлом году на трибунах у кремлевских стен собрались 8 тысяч гостей, в том числе и 28 ветеранов, которые участвовали в историческом параде.

Марш 7 ноября вошел в список семи мероприятий, которые разрешено проводить на главной площади столицы. Данный список утвердил президент Владимир Путин в прошлого году, после скандала с появлением на площади павильона в честь 120-летия ГУМа. Многих горожан возмутило появление под стенами Кремля объекта в форме гигантского чемодана Louis Vuitton, и власти составили официальный список праздников, в честь которых может меняться облик Красной площади.

Помимо 7 ноября в список вошли Парад Победы, День славянской письменности и культуры, День России, присяга военных вузов, Фестиваль военных оркестров и зимние праздники, во время которых на площади устраивают каток.