Международный день музыки отметят в ЗАГСе на ВДНХ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Дворец бракосочетания на ВДНХ приготовил сюрпризы для всех молодоженов, которые свяжут себя узами брака в ближайшие выходные, сообщает mos.ru. Эти дни выпадают на День Веры, Надежды и Любови, а также Международный день музыки.

30 сентября церемонии регистрации брака станут поистине уникальными – их проведут сразу три ведущие, которые олицетворяют героинь праздника (трех великомучениц). Этот обряд появился на ВДНХ в прошлом году, а в этом сотрудники дворца дополнили сценарий новыми идеями.

Свои сюрпризы молодоженам на 1 октября приготовили и музыканты дворца, которые станут непосредственными участниками предстоящих церемоний. Кроме того, музыканты обещают не оставлять без подарков и тех, кто в этот день придет подавать заявление.