Сделать кошелек и сыграть в кофе-понг: день рождения "Парка ремесел" на ВДНХ

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Год со дня открытия отметит "Парк ремесел" 17 июня. С 12:00 до 19:00 гостей ждут праздничные мероприятия: игры, лотереи, мастер-классы, музыкальные выступления и многое другое, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Музыканты из Porca Pizza сыграют на самодельных инструментах, сделанных из теннисной ракетки, печатной машинки, столовых приборов и других вещей. Мириам Сехон выступит с джазовой группой, музыканты "Гуди Гораздо" исполнят фолк на гуслях и классику в новом прочтении, а ансамбль "Не сейчас" – песни, вдохновленные настроением советской оттепели. Дуэт Pedro y Juan сыграет классическое танго на аккордеоне и виолончели.

Сделать магнит в виде свинки и заколку или брошь из экологически чистого пластика можно будет на открытой площадке у павильона № 47, стоимость участия – от 50 рублей. Флористы научат мастерить мини-букетики из сухоцветов, в этом мастер-классе участие стоит 100–150 рублей. Изготовить натуральный бальзам для губ или скраб для тела на основе гималайской соли помогут эксперты косметической лаборатории, стоить это будет 350 рублей.

Специалисты швейного цеха покажут, как вручную сделать визитницу, кошелек и другие аксессуары и кожи. Весь день мастерская и школа стекла будут проводить беспроигрышную лотерею: у каждого появится шанс выиграть скидки на занятия в студии.

Во дворе "Дома ремесел" будут доступны игры, созданные в столярной мастерской, в их числе – крестики-нолики. Бариста научат гостей готовить лимонады и играть в кофе-понг.

В самом "Доме ремесел" в 12:00 начнется мастер-класс по развитию творческого мышления, который продлится до 15:00. Кроме того, гостям покажут, как расписывать палантин из натурального шелка, как работать с горячим стеклом и открытым огнем и как создавать витражные фигурки. Посетители смогут научиться технике стрит-арта и создавать объемные изображения с помощью нитей и гвоздей, вбитых в твердую основу.

Мастер-классы пройдут и во дворе мануфактуры "Дымов керамика". В мастерской в течение всего дня можно будет расписать керамические свистульки и фрукты глазурью, вылепить из белого фаянса пиалу для летних ягод, создать глиняные тарелки и декорировать их. Стоимость всех мастер-классов – от 300 до 1000 рублей.