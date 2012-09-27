На востоке столицы начинают работать мобильные приемные соцзащиты

Фото: ИТАР-ТАСС

С сентября на востоке Москвы начинают работать мобильные приемные службы соцзащиты. Выездные дежурства организуют в людных местах, например, у станций метро.

Сотрудники соцзащиты и Пенсионного фонда будут выезжать в город в микроавтобусах, отметили в префектуре Восточного административного округа.

В результате каждый москвич сможет получить оперативную консультацию. Также помощь окажут льготным категориям населения.

Добавим, что посетившие мобильную приемную могут задать вопрос не только в сфере социальной защиты. Каждое обращение будет зарегистрировано и в режиме онлан передано в соответствующие городские ведомства.

Мобильные приемные соцзащиты будут работать 25 сентября с 14.00 до 18.00 у станции метро "Семеновская" в районе Соколиной горы. Получить консультацию 27 сентября в это же время можно будет у станции метро "Преображенское" рядом с кинотеатром "Моссовет".