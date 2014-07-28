В Россию запретили ввозить украинские консервы

В России запретили ввоз украинской "молочки", консервов и овощей

Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию украинские консервы. Такое сообщение появилось в понедельник на сайте ведомства.

Основной причиной запрета являются нарушения требований законодательства по защите прав потребителей. Например, несоответствие требований, предъявляемых к маркировке, несоответствие по содержанию белка, жира, углеводов и витамина С, магния, кальция, железа, несоответствие по показателю энергетической ценности, несоответствие по содержанию поваренной соли и многое другое. Такие несоответствия были обнаружены при неоднократных исследованиях консервов марок "Верес", "Одесский консервный завод", "Нежинский консервный завод", "Одесский консервный завод", "Альфа-Этэкс" и многих других.

Роспотребнадзор приостановил с 29 июля ввоз на территорию России украинских овощных и рыбных консервов.

Напомним, что с сегодняшнего дня в России вступил в силу запрет на ввоз украинской молочной продукции и запрет на ввоз всей украинской растительной продукции в багаже, ручной клади пассажиров и почтовых отправлениях. А также российский рынок уже закрыт для украинских конфет Roshen. В молочном шоколаде был обнаружен бензопирен, обладающий канцерогенными свойствами. Кроме того, в продукции выявили токсические примеси и несоответствие информации о пищевой ценности изделий на этикетке.