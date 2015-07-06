Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 10 июля в Тулу и Рязань начнут ходить дополнительные экспрессы, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

По пятницам на Курском направлении начнет курсировать скоростной поезд № 7051Р Москва-пасс. Курская. Отправляться он будет в 19.55 и прибывать – в 22.49 на Тула-1 Курская. Экспресс будет следовать с остановками Тарусская в 22.03 и Ясногорск в 22.25.

На Казанском направлении назначается экспресс № 7098 Москва-пасс. Казанская. Отправляться он будет по пятницам в 18.40 и прибывать в Рязань-2 в 22.12. Поезд будет совершать остановки на следующих пунктах: пл. 88 км в 20.14, Голутвин в 20.40, Луховицы в 21.03 и Рыбное в 21.49.

Ранее сообщалось, что в августе будет объявлен победитель конкурса на организацию пригородных пассажирских перевозок в столичном регионе. Он будет обслуживать все железнодорожные направления в течение 15 лет. Согласно конкурсной документации, поезда не должны опаздывать более чем на шесть минут. Если треть электричек будет постоянно задерживаться в пути, с перевозчиком расторгнут контракт. На платформах установят "антиграффити"-указатели и вендинговые автоматы, а также терминалы, где можно будет купить билет, оплатить интернет и услуги ЖКХ. Для кассиров и контролеров планируется установить дресс-код. В первую очередь он коснется женщин, которые должны будут носить юбку не выше колена, делать аккуратный маникюр и не злоупотреблять макияжем.

Конкурс на определение перевозчика будет объявлен 10 июля 2015 года, а уже в августе с ним подпишут соглашение на 15 лет. Победитель станет обслуживать 251 маршрут по всем железнодорожным направлениям. Тарифы установят органы власти.