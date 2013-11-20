Проекты: Строительство нового корпуса Третьяковской галереи

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2018 году рядом с основным корпусом Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке появится новое четырехэтажное здание, которое станет гармоничным продолжением музейного комплекса.

В здании разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские и новые выставочные залы. Кроме того, предусмотрены и помещения для проведения различных культурно-просветительских мероприятий.

Победителем на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасадов нового корпуса стало бюро SPEECH. Строительство запланировано на начало 2014 года.

Подобный конкурс уже проводился в 1990-х годах. Тогда было построено здание депозитария и выставочные пространства.