Третьяковка отметит юбилей "Союзмультфильма" фестивалем анимации

По случаю 80-летия киностудии "Союзмультфильм" в Третьяковской галерее на Крымском Валу пройдут фестивали мультфильмов, мастер-классы по анимации и ретроспектива анимационного кино, цитирует ТАСС заместителя директора музея Марину Эльзессер.

"Мы задумали с "Союзмультфильмом" в честь юбилея студии обширную программу, которая рассчитана и на детей, и на взрослых", – рассказала собеседница агентства. Первая часть пройдет в дни весенних школьных каникул с 27 марта по 3 апреля.

На открытии фестиваля известные аниматоры Гарри Бардин и Юрий Норштейн покажут свои фильмы. Встреча продолжится мастер-классами для детей, которые познакомятся с разными анимационными техниками.

"Мастер-классы проведут молодые режиссеры параллельно с большим фестивалем мультфильмов. В результате у нас должен получится коллективный анимационный проект – мы соединим нашу экспозицию и шедевры авангарда с анимационным искусством", – пояснила Эльзессер. К лету в рамках юбилея "Союзмультфильма" в музее готовят программы для взрослых и молодежи, а осенью там пройдет ретроспектива анимационного кино.

Большинство знакомых и любимых всеми мультиков, среди которых "Винни-Пух и все-все-все", "Малыш и Карлсон", "Каникулы Бонифация" и "Ну, погоди!", были созданы на киностудии "Союзмультфильм".