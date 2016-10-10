Форма поиска по сайту

10 октября 2016, 10:20

Культура

Илектра Канестри расскажет про моду на прически как у The Beatles

Иллюстрация: facebook.com/dk.trehgorka

Цикл лекций эксперта в области моды и дизайна Илектры Канестри начинется в ДК Трехгорка уже в этот понедельник. Об этом сообщается на странице Трехгорки в Facebook.

Цикл лекций под общим названием "Суперчарт: легенды современной музыки и мода" начнется с рассказа о культовой группе The Beatles. Эти иконы стиля 1960–70-х годов станут героями первой из шести встреч. Ливерпульская четверка вошла в историю современной моды как главный трендсеттер, определивший историю моды на два десятилетия вперед. Костюмы "с иголочки" , ботинки "Челси" на скошенных каблуках, узнаваемые аксессуары , прически и усы – весь мир хотел носить это так, как делали The Beatles.

Также в цикл войдут лекции о Дэвиде Боуи, Мадонне, Леди Гага, Бьорк, и группе "Нирвана". За расписанием встреч можно следить в Facebook ДК Трехгорка.

Место: Рочдельская, 15, стр. 12а, подъезд 2, ДК Трехгорка

Время: 10 октября, 19:30

Цена: 400 рублей

The Beatles обо всем

Главное

