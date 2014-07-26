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Культура

26 июля 2014, 12:59

Про кино: актриса Инна Макарова даст мастер-класс в театре киноактера

Театр киноактера мастер-классы Летняя киноакадемия Никиты Михалкова кино смотреть онлайн на m24.ru онлайн-трансляции Инна Макарова

Фото: М24

В субботу, 26 июля, в рамках летней киноакадемии Никиты Михалкова состоится мастер-класс актрисы Инны Макаровой. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Инна Владимировна расскажет об особенностях кимномастерства и поделится секретами своего творческого успеха.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края. В 1948 году окончила ВГИК. В этом же году зачислена в труппу театра-студии киноактера.

Зрителям Макарова знакома по ролям в фильмах "Молодая гвардия" (Любовь Швецова), "Дорогой мой человек" (Варвара), "Девчата" (Надя), "Преступление и наказание" (Настасья).

Первый муж Инны Макаровой – актер и режиссер Сергей Бондарчук, второй супруг – профессор Михаил Перельман.

Когда: 26 июля в 14.30

Кто: актриса Инна Макарова

О чем: о том, как снимается кино

Кому смотреть: увлеченным киноискусством

Начало трансляции в 14.30. Запись мастер-класса будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

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