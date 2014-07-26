Про кино: актриса Инна Макарова даст мастер-класс в театре киноактера

Фото: М24
В субботу, 26 июля, в рамках летней киноакадемии Никиты Михалкова состоится мастер-класс актрисы Инны Макаровой. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Инна Владимировна расскажет об особенностях кимномастерства и поделится секретами своего творческого успеха.
Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края. В 1948 году окончила ВГИК. В этом же году зачислена в труппу театра-студии киноактера.
Зрителям Макарова знакома по ролям в фильмах "Молодая гвардия" (Любовь Швецова), "Дорогой мой человек" (Варвара), "Девчата" (Надя), "Преступление и наказание" (Настасья).
Первый муж Инны Макаровой – актер и режиссер Сергей Бондарчук, второй супруг – профессор Михаил Перельман.
Кто: актриса Инна Макарова
О чем: о том, как снимается кино
Кому смотреть: увлеченным киноискусством
Начало трансляции в 14.30. Запись мастер-класса будет выложена на сайте.
Трансляция завершена.