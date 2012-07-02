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02 июля 2012, 14:12

Шеф-редактор "Центрального телевидения" покинул НТВ

ТВ Facebook

Шеф-редактор программы "Центральное телевидение" Александр Уржанов сообщил, что покинул телеканал НТВ. Об этом он написал 2 июля в своем аккуанте в Facebook.

Уржанов не скрывает, что причиной его ухода стали разногласия по поводу фильма НТВ "Анатомия протеста". В свое время бывший шеф-редактор "Центрального телевидения" назвал эту передачу позором. Как пишет РИА Новости, еще весной 2012 года появилось сообщение, что группа сотрудников покидает НТВ из-за конфликта с руководителем канала Владимиром Кулистиковым. В числе этих журналистов, помимо Александра Уржанова, назывались телеведущая Катерина Гордеева и продюссер "Центрального телевидения" Светлана Селина. Как подтверждает Уржанов в своем посте в Facebook, руководитель канала не стал подписывать им документы на ежемесячную премиальную доплату, составляющую основную часть зарплаты.

"Я доработал до конца сезона, потому что по-прежнему думаю, что профессионализм важнее политической целесообразности, а работа команды дороже личной репутации. Я не жалею ни секунды, потому что нам, по крайней мере, удалось не худшим образом рассказать нескольким миллионам человек о том, что происходило на улицах Москвы в мае" - отметил Александр Уржанов в своем посте.

Несмотря на все это, бывший шеф-редактор признает, что два года работы на "Центральном телевидении" были лучшими в его жизни. О дальнейшей судьбе телепередачи он не знает. "Дирекция праймового вещания де-факто больше не существует. Что будет с «Центральным телевидением» я, честно говоря, не знаю — и, по-моему, ещё никто толком не знает. В любом случае, это будет другая программа", - сообщил Александр Уржанов.

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