Реставрация Спасской башни завершится в апреле

Реставрация Спасской башни Кремля завершится в апреле

Реставрационные работы и демонтаж строительных лесов на Спасской башне завершатся в апреле. Демонтировать верхнюю часть монтажной конструкции начнут на следующей неделе, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны России.

В ходе реконструкции в рубиновую звезду на Спасской башне установили галогенные лампы. Менее ярко светить она не станет, но эта мера позволит сэкономить электроэнергию.

Напомним, в начале декабря Спасскую башню и Кремлевские куранты закрыли строительными лесами. Постройки попали во второй этап реставрационных работ. Ранее были отреставрированы Угловая Арсенальная и Троицкая башни, а также часть стены вдоль Неглинки до Троицких ворот.

В ходе второго этапа работ была отреставрирована кладка Спасской башни и ее украшения. Внутри строительных конструкций использовали тепловые пушки, это помогло проводить работы в холодное время года.

Куранты, которые появились на Кремле в 1767 году, последний раз реставрировались 15 лет назад.

Отметим, что в ходе реставрационных работ строители обнаружили древнейшее из известных изображений российского герба на Боровицкой башне Кремля. На данный момент ученым удалось предварительно датировать белокаменное рельефное изображение 1490 годом.

До сих пор самым древним изображением двуглавого орла считался оттиск на золотой печати великого князя Ивана Третьего, который относится к 1497 году.

Кроме герба на Боровицкой башне нашли еще два барельефа: они изображают всадника с поднятым над головой мечом и льва со змеем. Автором рельефных изображений на Боровицкой башне мог быть архитектор Пьетро Антонио Солари, считает Петров. На возраст герба указывает тот факт, что он вмонтирован в Боровицкую башню на большой высоте - 18 метров. Ученые предполагают, что создать его могли именно в год возведения башни, то есть в 1490 году.