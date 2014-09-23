Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу. В матче 1/16 финала "красно-белые" в гостях обыграли "Смену" из Комсомольска-на-Амуре - 1:0.

Единственный мяч был забит на 21-й минуте встречи. Александр Зуев прорвался по флангу и прострелил вдоль ворот. Снаряд дошел до Павла Яковлева, которому оставалось только подставить ногу.

Игра получилась очень грубой, но арбитр поединка до поры до времени умудрялся обходиться практически без санкций к нарушителям правил. Но на 86-й минуте его терпение лопнуло, и игрок "Смены" Роман Малахов досрочно отправился в раздевалку за фол против Хосе Хурадо. Малахов ударил полузащитника "Спартака" ногой в пах.

"Спартак" выходит в 1/8 финала Кубка России по футболу, где встретится с победителем пары "Луч-Энергия" - "Рубин".