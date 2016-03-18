Столичный "Спартак" в гостях разгромил "Анжи"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Спартак" в гостевом матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги разгромно переиграл махачкалинский "Анжи". Поединок завершился со счетом 4:0.

"Красно-белые" доминировали на протяжении всей встречи и вполне могли закончить игру и с двузначным счетом. Однако голов было забито только четыре.

Уже на 4-й минуте отличился Зе Луиш, который выпрыгнул выше всех после подачи углового и вколотил мяч в сетку.

На 31-й минуте преимущество "Спартака" увеличил Денис Глушаков. Он замкнул фланговый навес, поймав на противоходе голкипера "Анжи".

Во втором тайме снаряд еще дважды побывал в сетке ворот хозяев. Сначала отличился Квинси Промес, затем дубль оформил Зе Луиш.

Таким образом, "Спартак" набирает 36 очков и поднимается на третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.