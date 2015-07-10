Футболисты из Сан-Марино пытались украсть форму у московского "Спартака"

Фото: m24.ru

Московский "Спартак" стал жертвой удивительного преступления на сборе в Швейцарии. Столичный клуб чуть не лишился игровой формы по вине футболистов команды "Ла Фиорита" из Сан-Марино, сообщает ТАСС.

Несколько человек из "Ла Фиориты" ночью проникли в помещение отеля, где сушилась форма "Спартака". Злоумышленники попытались украсть несколько комплектов формы, но были остановлены сотрудниками службы безопасности отеля.

Представители "красно-белых" были возмущены случившимся, но в полицию обращаться не стали.

Отметим, что "Ла Фиорита" в прошлом году стала чемпионом Сан-Марино. Однако в Лиге чемпионов клуб вылетел уже в первом квалификационном раунде, потерпев сокрушительное поражение от эстонской "Левадии".

Зачем игрокам клуба из Сан-Марино понадобилась форма москвичей - пока неизвестно. В цветах "Ла Фиориты" нет красного: основной комплект формы - бело-желтый, а резервный - синий.