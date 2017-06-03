"Союзмультфильм" снимет полнометражный мультфильм про попугая Кешу

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Полнометражный мультфильм про попугая Кешу выпустят в 2020 году, рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. Об этом сообщает РИА Новости.

Работа над мультипликационной картиной начнется в 2018 году. Предполагается, что в мультфильме расскажут о приключениях Кеши на Таити.

Ранее сообщалось, что студия "Союзмультфильм" снимет продолжение мультсериала "Трое из Простоквашино". Новые выпуски будут выходить с 2018 по 2020 год. 30 новых серий выйдут в 2D и 3D. Продолжительность каждой из них составит чуть более шести минут.