03 июня 2017, 17:03

Культура

"Союзмультфильм" снимет полнометражный мультфильм про попугая Кешу

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Полнометражный мультфильм про попугая Кешу выпустят в 2020 году, рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. Об этом сообщает РИА Новости.

Работа над мультипликационной картиной начнется в 2018 году. Предполагается, что в мультфильме расскажут о приключениях Кеши на Таити.

Ранее сообщалось, что студия "Союзмультфильм" снимет продолжение мультсериала "Трое из Простоквашино". Новые выпуски будут выходить с 2018 по 2020 год. 30 новых серий выйдут в 2D и 3D. Продолжительность каждой из них составит чуть более шести минут.

