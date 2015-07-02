"Долларовая банкнота" Уорхола ушла с молотка за минуту

news.artnet.com

"Долларовая банкнота" (или "Серебряный сертификат") Энди Уорхола была продана на лондонских торгах Sotheby's за 32,8 миллиона долларов буквально за минуту. Эта продажа оказалась самой дорогой сделкой в современного искусства нынешних торгов, сообщается на портале news.artnet.com.

Работа 1962 года – это первый доллар, нарисованный художником с фотографии его друга Эдварда Уолловича, и единственный, созданный Уорхолом до перехода на технику шелкографии (напечатанные в этой технике доллары Уорхола были проданы на Sotheby's в 2009 году почти за 47 миллионов долларов).

Эстимэйт составлял 26,5 миллионов. Первым владельцем работы был менеджер Уорхола Фредерик Хьюдж, который передал ее на хранение цюрихской галерее Бруно Бишофбергера. Есть версия, что в начале 1960-х еще никому неизвестный Уорхол находился в состоянии творческого поиска и спросил у знакомого, что ему рисовать. Ответ был таков: "Рисуй то, что любишь больше всего". "Так я начал рисовать деньги," – заключил Уорхол.