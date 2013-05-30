В парке "Сокольники" откроют два бассейна и проведут занятия по йоге

Фото: ИТАР-ТАСС

1 июня в парке "Сокольники" состоится открытие пляжного сезона и очередного летнего проекта "The Баssейн – 2013". В рамках открытия проекта пройдет DJ-вечеринка и выступление r’n’b-артиста Ильи Киреева.

В парке откроют два бассейна, один из которых будет с подогревом, столы для настольного тенниса и зону для игры фрисби. Кроме того, для гостей парка будет работать летнее кафе с верандой, аэробика-клуб, детская зона, прокат полотенец и спортинвентаря. Также установят обязательные пляжные атрибуты: шезлонги, пляжные качели, раздевалки и душевые.

К тому же с первых чисел июня можно будет посещать бесплатные мастер-классы по йоге.

Время работы площадки: с 10:00 до 12:45, с 13:00 до 15:45 и с 16:00 до 22:00. По понедельникам вход будет работать до 20:00, и будут действовать скидки на вход - от 100 рублей. А по субботам с 13:00 до 20:00 будут устраиваться фирменные вечеринки.

Для удобства билеты на сеансы можно будет забронировать на сайте парка.