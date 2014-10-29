Традиционные русские аттракционы появятся в парке "Сокольники"

Фото: m24.ru

Ко Дню народного единства на Фонтанной площади в парке "Сокольники" установят традиционные русские аттракционы. Посетители посоревнуются в перетягивании каната и скоростном забивании гвоздей в бревно.

Об истории русских аттракционов 2 ноября гостям парка расскажут аниматоры. А еще в этот день можно поучаствовать в ремесленных мастер-классах, на которых умельцы раскроют секреты своего мастерства, сообщили в столичном департаменте культуры.

Фонтанная площадь станет основной праздничной площадкой. Ее поделят на тематические зоны: "Народные промыслы России", "Традиции русского чаепития", "Отечественная история и литература", "Традиционные русские игры и забавы" и "Концертная площадка".

Так, в зоне чаепития будут угощать ароматным напитком с медом и травами, баранками, клюквой в сахаре, орехами и петушками на палочке.

Гости парка смогут увидеть изделия декоративно-прикладного искусства России, а также поучаствовать в ремесленных мастер-классах, на которых умельцы раскроют секреты своего мастерства. Для любителей истории и литературы организуют лекции, на которых расскажут об отечественных фольклорных произведениях, о битве 1612 года и великом подвиге Минина и Пожарского.

Вход на мероприятия бесплатный. Начало в 12.00.