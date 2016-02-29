СК выясняет обстоятельства самоубийства подростка в Подмосковье

Фото: ТАСС

Следственный комитет начал проверку по факту самоубийства 14-летнего школьника в Реутове, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Тело подростка с признаками суицида было обнаружено вечером в пятницу в квартире, где мальчик проживал со своими родителями.

Предварительно установлено, что в этот день мальчик был дома, так как последние два дня ему нездоровилось. Мама вернулась только вечером, однако в квартиру попасть не смогла — дверь была заперта с внутренней стороны, ключ оставался в замочной скважине.

При помощи службы МЧС удалось проникнуть в квартиру, где находилось тело ребенка с признаками суицида. Предсмертной записки не обнаружено, и по результатам осмотра места происшествия исключена возможность нахождения в квартире в момент смерти ребенка других людей.

Со слов опрошенных лиц, подросток никогда не выказывал намерения покончить жизнь самоубийством, конфликтов в семье не было.

Следствием в настоящий момент выясняются причины происшествия, проверяются телефонные звонки и содержание интернет-переписки ребенка.