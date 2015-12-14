Форма поиска по сайту

14 декабря 2015, 21:23

Безопасность

СК проведет проверку по факту падения лифта в Подмосковье

Фото: mosobl.sledcom.ru

Следственный комитет выяснит причины падения лифта с находящимися в нем рабочими в одном из жилых домов Подмосковья, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.

Инцидент произошел в поселке Удельная Раменского района в одном из 9-этажных жилых домов. Там в ходе ремонта недавно установленного лифта, оборвался трос, после чего кабина вместе с находившимися в ней двумя рабочими, полетела в шахту.

Трех рабочих госпитализировали после падения в лифте

В результате одному рабочему была оказана медицинская помощь на месте, а другой госпитализирован в больницу, где в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. В дальнейшем будет изучена вся техническая документация. По результатам доследственной проверки будет принято процессуально решение.

Следственный комитет следствие проверка лифт шахта чп

