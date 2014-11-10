Форма поиска по сайту

10 ноября 2014, 20:33

Безопасность

Академия СК РФ и МГУ будут готовить следователей по экономическим преступлениям

Фото: ТАСС

Академия Следственного комитета Российской Федерации и Высшая школа государственного аудита МГУ подпишут соглашение о сотрудничестве, которое позволит совместно готовить специалистов в сфере расследования экономических и финансовых преступлений. Об этом во время рабочей встречи договорились глава СК РФ Александр Бастрыкин и ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Кроме того, в дополнение к соглашению о сотрудничестве в сфере образования стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве в научной и экспертно-аналитической деятельности.

Академия Следственного комитета была создана на базе Института повышения квалификации Следственного комитета. Первый набор слушателей состоялся в ноябре 2010 года. За время существования академии здесь прошли обучение свыше 7,4 тысячи сотрудников СКР.

