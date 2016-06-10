Следственный комитет возбудил дело по факту падения Су-27 в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту падения истребителя Су-27 в Пушкинском районе Московской области, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что эксперты работали на месте происшествия до позднего вечера, после чего военное следственное управление СК России по Москве возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Истребитель Су-27 упал утром 9 июня в Пушкинском районе Подмосковья в двух километрах от деревни Мураново в лесополосе. Самолет принадлежит пилотажной группе "Русские витязи".

Пилот самолета пытался увести машину в сторону от населенного пункта. Времени на катапультирование у него не осталось, летчик погиб.

Полеты истребителей Су-27 приостановлены до выяснения причин авиакатастрофы в Подмосковье.