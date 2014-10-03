Задержана мать оставленного в торговом центре младенца

В столице задержана мать оставленного в торговом центре новорожденного

Полицейские задержали мать младенца, оставленного в торговом центре, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ближайшее время 33-летней женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В то же время следователи продолжают расследование уголовного дела, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало издание M24.ru, утром в воскресенье, 28 сентября, в туалете столичного торгового центра нашли младенца. На унитазе были следы крови, а у самого ребенка оказалась необрезанной пуповина.

Малыша сразу же госпитализировали в близлежащую больницу. Сначала он находился в реанимации, затем был переведен в обычное отделение.