Граждане Китая пытались вывезти из России 14 чемоданов с янтарем

Фото: ИТАР-ТАСС

В аэропорту Шереметьево задержали пятерых граждан Китая, которые пытались вывезти за пределы России крупную партию янтаря. Правоохранители устанавливают сумму ущерба.

Информация о том, что группа иностранцев возможно вывозит драгоценные металлы через границу без соответствующих документов поступила в управление на транспорте МВД России по ЦФО. В аэропорту за предполагаемыми нарушителями установили наблюдение.

"Четверо граждан КНР прошли таможенный контроль по "зеленому коридору", после чего зарегистрировались на рейс № 910 сообщением Москва - Пекин, сдали багаж на погрузку в самолет (всего 14 чемоданов, каждый весом не менее 30 килограммов), а перед посадкой на борт были задержаны", - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Пятую нарушительницу задержали при попытке пройти таможенный контроль.

Добавим, что согласно законодательству, янтарь относят к стратегически важному товару, контрабанда которого является уголовно наказуемым преступлением.