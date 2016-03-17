Форма поиска по сайту

Новости

17 марта 2016, 17:52

Транспорт

СК проверяет информацию о полицейском, выехавшем на машине на ВПП

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проверяют сообщения о том, что и.о. начальника управления МВД в Шереметьеве выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация том, что исполняющий обязанности начальника полиции в аэропорту, заблудившись на территории, выехал на обе взлетно-посадочные полосы.

В результате мужчине удалось выехать к терминалу D, где водитель бросил автомобиль и скрылся. Источник Агентства "Москва" в аэропорту подтвердил факт произошедшего.

Шереметьево аэропорты следствие проверки взлетно-посадочная полоса

