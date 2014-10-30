Форма поиска по сайту

30 октября 2014, 10:38

В Щербинке при взрыве газа пострадал один человек

Фото: ТАСС

Утром в четверг, 30 октября, в подвале строящегося здания в Щербинке произошла вспышка газа. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 9.00. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия - по адресу улица 40 лет Октября, дом 15 - уже в 9.03.

Утечка газа не привела к возникновению пожара. Никаких разрушений в здании не произошло.

Напомним, что в начале октября в квартире на юге Москвы взорвался бытовой газ, один человек пострадал.

Подобный инцидент в конце сентября произошел в Подмосковье. Тогда ударной волной в квартире, где случилось ЧП, выбило стекла и входную дверь. Пострадал пенсионер.

Щербинка газ чп вспышки газа

Главное

