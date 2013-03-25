При взрыве газа в подмосковном Щелково пострадали восемь человек

Фото: 50.mchs.gov.ru

Газовый баллон взорвался вечером 24 марта в квартире в подмосковном Щелково. ЧП произошло около 20.00 по адресу: ул. Первомайская, д. 7 корп. 1.

Прибывшие на место спасатели установили, что в доме нет газопровода, а взрыв произошел во время монтажа натяжного потолка в квартире на первом этаже. Взорвался 10-литровый газовый баллон, после чего произошло возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

В результате взрыва пострадали 8 рабочих из Узбекистана, а в квартире выбило стекла и входную дверь. Кроме того, были повреждены двери лифта в подъезде, при этом несущие конструкции здания не пострадали, и расселять жителей дома не потребуется.