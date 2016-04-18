Недвижимость в САО изымут под строительство участка Северной рокады

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Власти Москвы распорядились изъять недвижимость в САО под строительство участка Северной рокады от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе. Соответствующее распоряжение, подписанное замглавы департамента городского имущества Максимом Гаманом, опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"Изъять для государственных нужд – для целей строительства участка автодороги Москва-Санкт-Петербург (Северная рокада) – у правообладателей объекты недвижимого имущества", – говорится в распоряжении.

Как уточняется, недвижимость принадлежит ОАО "Железнодорожная торговая компания", ООО "Мега Риал Истэйт", ЗАО "Союз-Лес" и ОО "СОРВиК".

Участок автодороги от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе станет магистральной улицей с непрерывным режимом движения. Участок дороги обеспечит выезд на скоростную автомагистраль М11 Москва-Санкт-Петербург с Дмитровского шоссе, а в перспективе – выход на Ярославское шоссе и улицу Академика Королева. Кроме того, новый участок позволит перераспределить транспортные потоки между радиальными дорогами на подъезде к МКАД, сняв с них часть транспортной нагрузки.

Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщал, что участок от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе откроют в 2018 году.