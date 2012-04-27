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Политика

27 апреля 2012, 17:24

"Единая Россия" предложила Громова в депутаты Мособлдумы

Сергей Шойгу Единая Россия депутаты власть мо

Подмосковный политсовет "Единой России" выдвинул в депутаты Мособлдумы Бориса Громова, занимающего сейчас пост губернатора Московской области. Предполагается, что после истечения срока полномочий губернатора он станет сенатором от Подмосковья.

"Депутатский мандат позволит Борису Громову стать сенатором от Московской области в случае, если новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу предложит его кандидатуру в Совет Федерации от правительства региона", - передает РИА Новости слова секретаря подмосковного отделения "Единой России", первого зампреда Мособлдумы Сергея Юдакова.

Кандидат на должность сенатора должен быть депутатом регионального парламента или муниципального совета депутатов. Поэтому Громов выдвинут в Мособлдуму, пояснил Юдаков, не уточнив при этом сроки делегирования Громова в Совет Федерации. Он также подчеркнул, что решение принимает Сергей Шойгу.

"Одиннадцатого мая Шойгу вступит в должность. Именно он, согласно закону, предлагает представителя в Совет Федерации от правительства региона", - отметил зампред.

Громов стоял во главе списка "Единой России", которая победила на прошедших выборах в Мособлдуму.

"Избиратели в первую очередь оценивали работу исполнительной власти, выразили поддержку партии и Борису Всеволодовичу", - считает Юдаков.

Фото в анонсе: Сайт Бориса Всеволодовича Громова

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