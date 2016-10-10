Шойгу представил нового командующего ВДВ Сердюкова

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Министр обороны Сергей Шойгу представил личному составу нового командующего Воздушно-десантных войск России генерал-полковника Андрея Сердюкова. Об этом пишут "Дни.ру".

Шойгу охарактеризовал Сердюкова как грамотного руководителя и умелого организатора. По словам министра обороны, объединение, которое возглавлял новый глава ВДВ (12-й резерв Южного военного округа), эффективно выполняло ответственные задачи.

Кроме того, войска под руководством Сердюкова демонстрировали высокие результаты во время учений и внезапных проверок. В то же время новый командующий ВДВ подчеркнул, что в работе будет отталкиваться от того высокого уровня, которого достигла армия под руководством генерал-полковника Владимира Шаманова.