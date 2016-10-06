Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Школа-лента на 2100 мест появится на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Проект лентообразного здания школы, аккуратно вписанного в жилую застройку Некрасовки, утверждено в ведомстве.

Школа проектировалась в условиях плотной жилой застройки, поэтому, чтобы обеспечить нормативное освещение учебных классов с ориентацией на восток, юго-восток и юг, архитекторы из ООО "Глобал Инжиниринг Проект Групп" предложили скомпоновать четырехэтажное здание-ленту в виде буквы "М".

Здание вместит классы средней школы на 1700 мест и блок начальных классов на 400 мест. В центре здания разместится общественное ядро со спортивным и актовым залами, столовой и библиотекой, а в боковых крыльях – учебные классы и рекреации.

Как пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, для каждого из четырех блоков будет использовано свое цветовое решение. Это позволит визуально разбить длинное здание на сомасштабные части.

Школа будет иметь три входа – два с северной стороны, для начальной школы и отдельно для средней и старшей, а также парадный вход с южной стороны. Здесь же будет размещено спортивное ядро с беговой дорожкой, площадки для бадминтона и баскетбола и поле для минифутбола.

Проектом предусмотрено дополнительное озеленение участка. Общая площадь здания составит порядка 28 тысяч квадратных метров.

За последние пять лет в столице построили и ввели в эксплуатацию 181 детсад и 57 школ на более чем 57 тысяч мест. В ближайшие три года на средства городского бюджета построят еще более 80 образовательных учреждений на 37 тысяч мест.