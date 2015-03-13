Деятели культуры - о будущем без Сергея Капкова

Александр Кибовский, Сергей Капков. Фото: mos.ru

В свете отставки с поста главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова и назначения Александра Кибовского, мы побеседовали с людьми, чья роль в формате организации культурной жизни города показалась нам наиболее значимой. Мы задали им два вопроса: какие инициативы они хотят, чтобы депкульт поддерживал в будущем, и чего они не хотят от новой власти.

Юрий Сапрыкин

Бывший главред "Афиши" и Slon.ru, один из организаторов фестиваля "Пикник Афиши"



"Хотелось бы, чтобы департамент культуры не снижал планку. Если кто-то считает, что пленку можно отмотать назад и вернуть прежний формат городских мероприятий и диалога с горожанами, то это иллюзия. Нет дороги назад – к празднику меда, к празднику пива и к песне "Москва, звонят колокола". Это уже никому не нужно, на это нет общественного запроса. Все перемены, произошедшие за три года, не для узкой модной прослойки, они для людей, которые с огромным удовольствием в них поверили и приняли. Достаточно сравнить цифры посещаемости чего угодно, начиная от парков и библиотек и заканчивая днем города, чтобы понять: это не модная искусственно навязанная история.

Я считаю, что нужно продолжать в том же духе и завершать начатые проекты: создание пешеходной зоны вдоль ЦДХ и Крымской набережной с уходом на "Красный октябрь". То же касается и театральной сферы, и музейной, и всех прочих. Нужно докручивать до конца проекты и запущенные идеи.

Мне кажется, было бы очень здорово, если бы департамент приложил руку к сфере дополнительного образования. Может быть, эта сфера не относится напрямую к его обязанностям, но во времена Капкова департамент занимался многими вещами, которые к нему не относились. Я бы мечтал, чтобы департамент приложил руку к сфере дополнительного образования, особенно детского. Если бы можно было представить себе реформу, аналогичную той, что началась в московских библиотеках, но только проведенную с музыкальными школами и детскими кружками, домами детского творчества – со всеми институциями, которые учат детей в свободное от школы время, это было бы прекрасно. На это существует гигантский и во многом не удовлетворенный спрос. Качество тех вещей, которые происходят в сфере, находится в драматическом разрыве с качеством городских пространств, событий и музеев, театров и всего, чем занимался департамент в прошлые годы.

Не хочется ухода к якобы идеальному прошлому, которое разрушил Капков. Это прошлое уже тогда лежало в руинах, и сейчас оно точно никому не нужно, кроме людей, способных на этом осваивать бюджеты. Я бы не хотел событий, связанных с сиюминутной политической конъюнктурой. Примером подобного проекта является памятник князю Владимиру на смотровой площадке Воробьевых гор. Единственным резоном для установки этого памятника является история с Крымом, где крестился князь Владимир, поэтому это святое для каждого россиянина место. Плюс то, что князя зовут Владимир, а не Святослав, Игорь или как-нибудь еще. Из-за этих околополитических ассоциаций мы рискуем потерять сложившийся ансамбль смотровой площадки, если не вообще склон Воробьевых гор, который идет оползнями от любой нагрузки.

Капковские проекты, над которыми витает ореол модности, ощущение того, что они слишком сегодняшние, на самом деле они все сделаны с заделом на далекое будущее. Они способны жить и жить вне зависимости от того, какая погода на дворе и какие идеологические установки спущены сверху.

Еще одно достоинство депкульта Капкова – он никогда не лез в художественную политику и не занимался вопросами, какие спектакли надо ставить, а какие – нет. Создавались условия для художников, режиссеров и коллективов, которые более-менее делали то, что хотели. Хорошо бы, чтобы эта установка сохранялась и не началось вмешательство в то, что люди ставят, показывают или выставляют".

Ольга Свиблова

Основатель и директор музея "Московский дом фотографии" и "Мультимедиа Арт Музея"



"Сергей Капков сделал очень много на просторах культуры. Город стал friendly, то есть дружелюбным как среда обитания. В первую очередь это коснулось парков и культурных институтов – театр Кирилла Серебренникова и электротеатр "Станиславский" тому подтверждение. Появились новые институции, и это реальное счастье для города.

Назначение нового руководителя Александра Кибовского прекрасно. Кибовского знаю не только я, но и все люди, работающие в культуре. Это человек, который много лет занимается сохранением культурного наследия. Когда Кибовский этим занялся, мы увидели, что его слова превращаются в дела, а это очень важно. Это человек, который нацелен на результат и может его достигать. Он прекрасно знает из своей предыдущей сферы деятельности все, что находится за кулисами культуры. Потребители культуры, те люди, что приходят на выставки, в театры, на концерты, они получают эстетическое удовольствие. Но никто из них не знает того, что находится за кулисами театра. Мало кто понимает, что театр – это сложно организованный технологический институт. Мало кому приходит в голову, что такое сделать выставку или подготовить концерт.

Это огромная материально-техническая база. Культура в департаменте культуры – это объем, который сравним с культурой в хорошей средней европейской стране. А по проблемам, которые в ней есть, - тем более несравним. Надо понимать, что есть детские художественные и музыкальные школы, есть библиотеки и так далее. Все они "текут", требуют обновлений.

Я верю, что Александр Кибовский очень быстро войдет во все проблемы и культурные сферы. В Москве более 70 музеев, а театров в три или четыре раза больше, чем в Париже. Это колоссальное хозяйство. Однако Кибовский знает многих деятелей культуры и культурные учреждения. И знает не потому, что это входило в его сферу деятельности, а потому, что он живой человек, который любит и интересуется культурой.

Сейчас сложные условия – кризис. Деньги не будут падать, как золотой дождь. Как человек серьезный, у которого инновационная составляющая сбалансирована здравой логикой, я думаю, Александр Кибовский расставит правильные приоритеты.

Не хочется идти на опережение, но есть базисные моменты, которые не так видны, как велосипедные дорожки. Я, например, больше знаю свою сферу и могу говорить о проблемах экосистемы в области изобразительного искусства.

Это система, в центре которой стоит художник. Если у него нет мастерской, то работать ему негде. А мастерских у художников нет. Кто-то снимал эти мастерские по подвалам, чердакам, но два года назад большинству из них подняли аренду до критической отметки. Были инсульты, были инфаркты. Я знаю людей, который остались без мастерских и перестали работать. Это нужно решать. Это проблема не только департамента культуры. Это проблема согласования департамента культуры и департамента имущества. Это очень сложное согласование, но город, в котором художники не могут жить и работать, - это плохо. Мы приезжаем в Вену и понимаем, почему туда едут международные художники, - им там комфортно. Очень много мастерских. Нет речи о бесплатном использовании, но хотя бы по льготной арендной плате.

Культура – это мягкая дипломатия. Это очень важный фактор для коммуникации нашей страны с миром. Приезжают международные кураторы или директора музеев, просят показать им мастерские. Куда вести? У единиц художников есть мастерские.

Второй вопрос – отсутствие хранилищ. Колоссальная проблема! Строить для каждого музея – дорого. Гораздо выгоднее построить одно большое фондохранилище, которое позволяло бы увеличивать коллекции музеев. Если мы говорим о туризме, то культурный туризм – самый высокий. Когда люди приезжают, они хотят увидеть наши музеи с экспозициями прежде всего русской культуры. Музеи покупают русскую культуру, и мы не можем даже посметь подумать о том, чтобы закупать международные коллекции. Русская культура нуждается в помощи. Разговор о постройке фондохранилища муссируется в департаменте и министерстве культуры на протяжении последних десяти и даже больше лет.

Одно большое фондохранилище помогло бы и московским, и федеральным музеям увеличить свое хранилище. Строить его дешевле во много раз, потому что это единая климатическая система, система охраны. Если там будут отсеки для частных коллекционеров, то мы получим частных коллекционеров. У них ведь те же проблемы. Они покупают искусство, которое негде хранить. Художник не живет без рынка - нам нужны галереи как воздух. По количеству галерей Москва чудовищно отстает от всех развитых и неразвитых культурных столиц. Кроме того, галереи имеют непомерные ставки аренды. Они выше, чем в крупных европейских городах.

Все это непростые вопросы. Я думаю, Александр Кибовский сможет выбрать приоритеты, будет консультироваться с теми, с кем сочтет нужным. У него достаточно культуры внутри. Я уверена, что у него есть видение и мы скоро его тоже увидим".

Андрей Клюкин

Генеральный продюсер фестиваля "Дикая мята"



"В первую очередь очень не хочется отката в период культурного застоя лужковских времен. Не хочется на городских мероприятиях вместо актуальной, красивой, интересной и умной музыки вновь услышать ужасных фонограммных теток и балаганных певцов в атласных костюмах. Хочется, чтобы не вернулись серые схемы работы, когда проведение больших мероприятий поручают людям, не имеющим опыта самостоятельного проведения массовых мероприятий и привыкшим работать только за государственные деньги.

В эпоху Капкова мне нравилось то, что, проводя популярный фестиваль "Дикая мята", который связан с корневой музыкой, мы получили приглашение организовать Масленицу, и вместо кошмарного казенного фольклора в городе зазвучали песни артистов, которые действительно продолжают корневые традиции в актуальном звучании. Это был очень успешный опыт, и на праздник пришли десятки тысяч зрителей. После этого нам довелось организовывать Масленицу и на ВДНХ, и в парке Горького, в Коломенском и на пешеходных зонах Москвы.

Хочется, чтобы была сохранена и задана определенная планка культурной жизни города, чтобы мероприятия не опускались на уровень веселья в кабачке "на районе". Хочется, чтобы была определенная последовательность действий департамента, чтобы возникли новые традиции культурной жизни города. И главное, хочется, чтобы Москва воспринималась не только политической и экономической, но и в первую очередь культурной столицей страны".

Александра Вахрушева

Соорганизатор акции "Библионочь"



"Мы еще не встречались с Александром Кибовским и не слышали его мнения, поэтому было бы странно делать выводы. Однако хотелось бы, чтобы департамент культуры продолжил поддерживать библиотечные проекты.

Например, чтобы сохранилась грантовая поддержка социокультурных проектов. Впервые конкурсы были объявлены в прошлом году. Надеюсь, что их финансирование не будет изменяться. Грантовые конкурсы хороши тем, что библиотеки получают новый толчок творческой активности. Они волей-неволей участвуют в конкурсе, разрабатывают и представляют свои проекты. Это помогает библиотекарям иначе посмотреть на свою деятельность, привнести новые форматы, а также оценить то, что происходит в других библиотеках.

Это позволяет инициировать события и включаться в общую сетевую активность, взаимодействовать не только друг с другом, но и с парками, музеями, школами, кинотеатрами и другими учреждениями. Библиотеки тем самым становятся активными участниками на актуальной культурной карте города. Это полезный опыт. Поэтому хотелось бы, чтобы грантовая поддержка оставалась.

Дарья Шадрина

Директор по развитию / директор фестивалей Seasons Project



"Хочется желания и готовности к общению и диалогу, чтобы творческие люди с хорошими и интересными идеями могли получить поддержку в реализации своих идей. Хочется, чтобы город ценил творчество и творческих людей, потому что и они в том числе делают Москву добрее, ближе, интереснее, помогают пережить москвичам и стрессы большого города, и сложные времена!

Пусть город остается живым и мирным, пусть в нем будут яркая театральная жизнь, фестивали и концерты в парках, марафоны и праздники на улицах. Такой город можно любить, работать и жить в нем!"

Софья Троценко

Президент фонда поддержки современного искусства "Винзавод"



"Я очень надеюсь, что Александр Владимирович перенесет его навыки и опыт системного решения задач, обратит внимание на частные инициативы, благотворительность и меценатство. Хочется верить, что благодаря ему будет сделан важный шаг по внедрению открытой системы взаимодействия с этими инициативами, а также с талантливой молодежью. Нужно продолжать работать".

Ольга Захарова

Директор парка Горького



"Профессиональные качества Капкова можно охарактеризовать так: опытный политик, талантливый управленец, отличный стратег, абсолютный перфекционист. Поэтому работать с Сергеем Александровичем для меня большая честь и колоссальный опыт. На протяжении четырех лет мы вместе создаем не просто новые общественные пространства. Мы создаем новый менталитет, ломаем стереотипы. Оказывается, в парках можно не только кататься на каруселях и пить пиво на лавочке. Здесь можно заниматься йогой и танцами, изучать иностранные языки и психологию, узнавать историю на пеших и велоэкскурсиях, посещать лекции и мастер-классы известных людей и устраивать семейные пикники на газоне.

Сергей Александрович отличается своим умением принимать правильные и взвешенные решения. Он лично тестирует каждое нововведение, чувствует людей и умеет в них видеть потенциал.

Четыре года назад Капков пообещал мне пять ярких, невероятно интересных, но в то же время сложных лет. Получилось четыре, но у нас один год за три, поэтому, пожалуй, он сделал даже больше. Я благодарна ему за доверие, возможность реализовать себя и почувствовать свои силы".

Кирилл Серебренников

Худрук Гоголь-центра (из поста в Facebook - авторские орфография и пунктуация сохранены)



"Живой Капков. И правда - в контексте многих последних событий фразы "Капков ушел", "уход Капкова", "Без Капкова" звучат как некролог. Бред. Капков - жив. И жив настолько, что скоро удивит нас еще больше. Он - молодой, амбициозный, яркий, успешный политик. С кучей отличных идей. С огромным будущим. Потому что, если у таких людей, как Капков, в России нет будущего, то тогда нет будущего и у России.

Одно из главных свойств Живого Капкова - положительно влиять на жизни других. Как несколько лет назад он повлиял на мою. Это были самые трудные годы моей жизни, но они и самые интересные. Даже, наверно, счастливые. Спасибо вам за это, Сергей Капков . Свойство настоящей Жизни - дарить новую Жизнь. А не сеять смерть и уныние. Капков мог бы с полным правом подписаться под знаменитой фразой поэта: "Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую Жизнь!" Это и есть его лозунг, лозунг Живого Капкова.

Жизнь Москвы при Капкове - это, безусловно, эпоха, которую когда-нибудь будут изучать, исследовать, описывать. Яркий эпизод в общей нашей биографии. Сергей Капков поменял представление о том, как должна "работать" культура. И чем она может стать для огромного мегаполиса. Самое главное, что он поменял парадигму, матрицу, настройки в головах очень многих людей, целого поколения. Вернуться назад, в "докапковскую эру", конечно, можно, но это будет похоже на самоубийство или, скорее, на убийство.

Сейчас все гадают, что последует за "эпохой Капкова"? Скоро увидим. Во всяком случае, будем Жить. Ведь энергии Жизни Сергей Капков дал предостаточно."

