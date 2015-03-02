В городских учреждениях культуры может смениться руководство - Капков

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков сообщил на пресс-конференции в "Гоголь-центре", что весной управленческие составы городских учреждений культуры ждут кадровые изменения.

Он отметил, что кадровые ротации произойдут в ряде столичных театров после 8 марта. Кроме того, перестановки ждут и другие культурные учреждения Москвы.

Напомним, во время пресс-конференции Капков заявил, что директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский уходит со своего поста. Его место займет Анастасия Голуб, которая ранее в качестве продюсера сотрудничала с художественным руководителем "Гоголя" Кириллом Серебренниковым.

Капков выразил уверенность в том, что с приходом Голуб театр начнет работать еще интересней, чем сейчас.

Алексей Малобродский был директором "Гоголь-центра" с момента его открытия в начале 2013 года. До этого он был директором Московского драматического театра имени Гоголя (который в 2013 году стал "Гоголь-центром").

Анастасия Голуб окончила продюсерский факультет РАТИ-ГИТИС. С 2007 по 2008 год была помощником художественного руководителя в Театре Наций. Также она сотрудничала в качестве продюсера с режиссером Кириллом Серебренниковым и актером Евгением Мироновым. С 2013 года - ведущая передачи "Девчата" на телеканале "Россия".