Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сбербанк России с понедельника, 17 августа, снижает ставки по основным продуктам ипотечного кредитования на 0,5%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталью Алымову, речь идет в том числе и об ипотеке с господдержкой.

Уточняется, что с сегодняшнего дня стоимость новых ипотечных кредитов в банке составит от 12,5 до 15,5% годовых. Ипотека с государственной поддержкой будет стоить 11,4%, а не 11,9% годовых, как раньше.

По словам Алымовой, за 7 месяцев 2015 года Сбербанк выдал 231 тысяч ипотечных кредитов на сумму 356 миллиардов рублей. Порядка 80 миллиардов пришлись на ипотеку с господдержкой. Всего таких кредитов одобрено на сумму 177 миллиардов рублей.

Средний чек по сравнению с прошлым годом не изменился и составляет 1,5 миллиона рублей. На 1 августа портфель ипотечных кредитов Сбербанка вырос на 8%, и достиг 2,08 триллионов рублей.

Доля Сбербанка на этом рынке по данным на 1 июля 2015 года составила 55,2%

Напомним, 31 июля Центральный банк России снизил ключевую ставку с 11,5 до 11% годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

До этого размер ставки составлял 11,5%, причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17% до 15%, 13 марта – до 14%, до 12,5% – 30 апреля и 15 июня – до 11,5%.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен продолжится. Годовая инфляция снизится до 7% через год и до целевого уровня в 4% в 2017 году.