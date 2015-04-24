Скоростные "Стрижи" заменят "Сапсаны" на маршруте Москва – Нижний Новгород

Фото: railway-technology.com

"Сапсаны" перестанут курсировать между Москвой и Нижним Новгородом уже летом 2015 года. Их заменят "Стрижи" и "Ласточки", сообщил журналистам вице-президент ОАО "РЖД" Михаил Акулов.

На этом направлении введут испанские поезда Talgo или "Стрижи". "Сапсаны" мы концентрируем на направлении Москва – Санкт-Петербург. С августа мы запускаем все составы в тактовом движении. Это 16 поездов, которые будут работать по периоду суток", – приводит слова Акулова Агентство "Москва".

Михаил Акулов добавил, что первый рейс скоростного поезда "Стриж" отправится в Нижний Новгород 1 июня. На этом направлении будут ходить три поезда Talgo и два состава "Ласточка". Продавать билеты на "Стриж" начнут уже в ближайшее время. Пассажирам также будет доступна услуга электронной регистрации. Время в пути составит от 3 часов 35 минут.

Отметим, что в составе поезда будут и вагоны с местами первого и второго классов, спальные вагоны класса "Люкс", вагон-буфет и вагон-ресторан. Все вагоны оснащены кондиционерами и экологически чистыми туалетами. У пассажиров также будет доступ к интернету и Wi-Fi-кинотеатру.

"Стриж" – поезд испанской компании Talgo. Его испытали в июне 2014 года на железной дороге в подмосковной Щербинке. Название "Стриж" для поезда выбрали пассажиры, проголосовавшие на сайте РЖД. Среди других вариантов были "Орлан" и "Ланнер".

"В поезде будут вагоны первого, второго классов и VIP-вагоны. Пассажирам будут доступны сидячие места, индивидуальные купе на 1-2 пассажира и лежачие полки. В поезде можно будет позавтракать и принять душ. Тарифные планы сейчас разрабатываются. Есть пассажиры, которые могут заплатить 5 тысяч рублей за билет, есть те, кто готов отдать только 1 тысячу. Поезд "Стриж" даст возможность удовлетворить спрос всех категорий пассажиров, которые хотят доехать до Нижнего Новгорода", – сообщил M24.ru первый заместитель генерального директора ОАО "ФПК" Владимир Каляпин.