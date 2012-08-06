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06 августа 2012, 13:47

Читателям М24 не нравятся "кладбищенские" ограды на улицах СЗАО

СЗАО благоустройство улицы дворы новости читателей московский папарацци

Дмитрий Чебаненко

Читатели М24 поделились впечатлениями по поводу благоустройства территории в районе улицы Фомичевой. В районе сделали новые дорожки, заменили асфальт и поставили новые уличные фонари. Но, по словам читателей, помимо этого вокруг всех домов и вдоль всех дорожек района поставили непривлекательные "кладбищенские" ограды.

"Я, как молодой архитектор, просто ужасаюсь", - заявляет одна из читательниц. По ее словам, в районе демонтировали старые ограды и поставили на их место более высокие. "Каждый год их снова красят, но ничего красивого и функционального в этом нет", - считает читательница.

Если верить отзыву в обратной связи М24, местные власти пока не отреагировали на недовольство жителей и продолжают устанавливать такие же ограды. "Лучше бы газоны сеяли и делали красивые дорожки с лавочками", - отмечает читательница.

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