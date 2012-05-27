Пробег в поддержку детей с синдромом Дауна состоялся в Москве

Благотворительный пробег в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина

В субботу в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина прошел Благотворительный пробег в поддержку детей с синдромом Дауна, организованный фондом "Даунсайд Ап". Об этом сообщает сайт уполномоченного при президенте по правам ребенка Павла Астахова.

Задача ежегодного мероприятия - сбор средств на программы ранней помощи детям с синдромом Дауна, привлечение внимания к важной социальной проблеме.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, с диагнозом "синдром Дауна" рождается каждый 700-800-й младенец в мире. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах и социальных слоях.

В России ежегодно рождается около 2500 таких детей. Большинство семей отказываются от ребенка с синдромом Дауна в родильном доме, в том числе по рекомендации медицинского персонала.